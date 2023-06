WIESBADEN (ots) - * Unbegleitete Einreisen aus dem Ausland lassen Inobhutnahmen

um 17 300 Fälle stark ansteigen



* Zur Entwicklung trugen aber auch dringende Kindeswohlgefährdungen und

Selbstmeldungen von Kindern und Jugendlichen bei (+5 % bzw. +4 %)



* Fast jeder zweite Fall konnte nach spätestens zwei Wochen beendet werden





Nachdem die Zahl der Inobhutnahmen bereits im Jahr 2021 leicht gestiegen war,hat sich die Entwicklung 2022 deutlich verstärkt: Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, nahmen die Jugendämter in Deutschland im Jahr 2022 über 66400 Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut. Das waren imVergleich zum Vorjahr rund 18 900 Fälle oder 40 % mehr. Bereits 2021 war dieZahl der Inobhutnahmen um 2 100 Fälle beziehungsweise 5 % gestiegen. Hauptgrundfür den Anstieg war in beiden Jahren ein wachsendes Aufkommen an unbegleiteteingereisten Minderjährigen aus dem Ausland: Während jedoch die Zahl derInobhutnahmen aus diesem Grund im Jahr 2021 lediglich um 3 700 Fälle zugenommenhatte (+49 %), stieg sie im Jahr 2022 um 17 300 Fälle (+153 %).Schon im Zuge der Fluchtmigration ab 2015 waren die Fallzahlen durch dasAufkommen an unbegleitet eingereisten Minderjährigen stark gestiegen. Damalswurde der Höchststand im Jahr 2016 mit rund 84 200 Inobhutnahmen erreicht,darunter waren rund 44 900 Fälle nach unbegleiteten Einreisen. Als Reaktiondarauf führte der Gesetzgeber ein neues Verfahren ein, wonach die Betroffenenunmittelbar nach der Einreise zunächst vorläufig in Obhut genommen werden, umsie anschließend auf alle Jugendämter im Bundesgebiet zur regulären Inobhutnahmezu verteilen. Obwohl ab 2017 beide Verfahren in der Statistik zählen - sowohlvorläufige als auch reguläre Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise - warendie Fallzahlen seitdem zunächst gesunken. Erst 2021 setzte ein erneuter Anstiegein, der nun im Jahr 2022 zu 28 600 Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreiseführte. Davon waren 19 100 vorläufige und 9 500 reguläre Inobhutnahmen.Angaben zu den Herkunftsländern der unbegleitet eingereisten Minderjährigenliegen der Kinder- und Jugendhilfestatistik nicht vor. Aus dem aktuellen"Bericht der Bundesregierung über die Situation unbegleiteter ausländischerMinderjähriger in Deutschland" geht allerdings hervor, dass die meistenunbegleitet eingereisten Minderjährigen in den Jahren 2021 und 2022 ausAfghanistan und Syrien kamen. Die Ukraine spielte demnach im Jahr 2022 alsHerkunftsland offenbar eine eher untergeordnete Rolle.Anstieg auch aufgrund von dringenden Kindeswohlgefährdungen und SelbstmeldungenZum aktuellen Anstieg haben aber noch weitere Entwicklungen beigetragen: Nach