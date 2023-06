A.W. Niemeyer Deutscher Traditionsbetrieb unter dem Hammer

Hamburg/ Niklasdorf (ots) - Gegründet 1745, musste der Hamburger Bootsausrüster

im Jahr 2023 Insolvenz anmelden: Nun werden in mehreren Auktionen fast 20.000

Positionen an Filialware und Ausstattung versteigert.



Der Ursprung des Unternehmens geht bis ins Jahr 1745 zurück, als der Kaufmann

Johann Daniel Wuppermann einen Eisenwarenhandel in Hamburg gründete. Zuletzt

betrieb A.W. Niemeyer (AWN), Spezialist für Yacht- und Bootszubehör, Filialen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie einen Online-Shop. Anfang 2023

wurde aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten ein Insolvenz-Antrag

eingebracht, die Verhandlungen mit Investoren scheiterten.