Berlin (ots) - Die Kliniken darben. Eine Pleitewelle droht. Während sich der

Streit um die Krankenhausreform in die Länge zieht, werden im

Lauterbach-Ministerium immer neue umstrittene Projekte angeschoben - von

Gesundheitskiosken bis zu einer Klinik-Bewertungsplattform. Derweil gebe es

hinter den Kulissen Entwicklungen, die noch weit besorgniserregender seien,

warnt der Gesundheitsexperte Frank Rudolph im Interview. Soll der Privaten

Krankenversicherung der Boden entzogen werden?



Mit bundesweiten Protesten haben Krankenhaus-Beschäftigte vor drohenden

Klinikpleiten gewarnt. Die medizinische Versorgung sei in Gefahr "wie nie zuvor

seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs", erklärte die Deutsche

Krankenhausgesellschaft (DKG). Alarmismus oder berechtigte Sorge?





Die Situation der Krankenhäuser ist vielerorts dramatisch. Die Corona-Pandemiehat viele Kliniken an ihre Belastungsgrenze gebracht. Viele Operationen konntennicht vorgenommen werden. Einnahmen sind massiv weggebrochen, staatlicheRettungsschirme reichten bei weitem nicht aus, um das abzufedern. Als endlichLicht am Ende des Tunnels zu erkennen war, brach der Angriffskrieg Russlandsgegen die Ukraine los - mit allen bekannten Folgen. Die Kostensteigerungen durchden Energiepreishöhenflug und die Inflation ganz allgemein machen den Häusernenorm zu schaffen. Hinzu kommt der Personalmangel. Etliche Operationen müssenauf die lange Bank geschoben werden, weil nicht genügend Pflegekräfte für dieNachsorge zur Verfügung stehen. Dadurch brechen Einnahmen weg.Insgesamt hat das dazu geführt, dass es in vielen Krankenhäusern heißt: Wirkönnen nicht mehr, uns geht die Luft aus. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt derkürzlich veröffentlichte Krankenhaus Rating Report. Danach werden im kommendenJahr rund 80 Prozent der Kliniken ein negatives Jahresergebnis verzeichnen. Einwichtiger Faktor werden dabei die hohen Personalkostensteigerungen sein, die nurteilweise refinanziert sind.Wie reagiert das Bundesgesundheitsministerium darauf?Wenn man hört oder liest, was Minister Lauterbach zu Lageeinschätzung erklärt,hat man den Eindruck, dass er diese bedrohliche Entwicklung für unausweichlichhält. Da sagt der Politiker, der qua Amt für die gesundheitliche Versorgung derMenschen in unserem Land zuständig ist, der Wochenzeitung "Die Zeit": "Wirstehen wirklich am Vorabend eines Krankenhaussterbens." Und er fügt hinzu: "Eswerden leider auch Kliniken sterben, die gar nicht mal schlecht sind." DieSchuldigen hat er auch gleich parat: Zu lange sei in der Vorgängerregierungnichts passiert. Als ob nicht weite Teile der Pandemie sowie die Auswirkungen