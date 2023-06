Kleine Häuser, große Ideen NEW HOUSING - Europas größtes Tiny House Festival - vom 30. Juni bis 2. Juli in der Messe Karlsruhe (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die NEW HOUSING 2023 findet vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 in

der Messe Karlsruhe statt. Vor Ort warten über 60 Ausstellende, mehr als 30 Tiny

Houses, Live-Podcasts, das Expertenforum und mehr auf die Besuchenden



Groß, größer am größten? Das war einmal. Heute geht es angesichts eines sich

immer weiter aufheizenden Klimas um Minimalismus, Ressourcensparen und

Nachhaltigkeit. Einen Beitrag dazu liefern Tiny Houses und andere alternative

Kleinwohnformen. Die NEW HOUSING - Europas größtes Tiny House Festival - widmet

sich genau diesem Thema. In diesem Jahr findet die NEW HOUSING vom 30. Juni bis

zum 2. Juli auf dem Karlsruher Messegelände statt.