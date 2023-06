Frankfurt am Main (ots) - · Aktuell beklagen 42,2 % der deutschen Unternehmen

Mangel an Fachpersonal



· Knappheit am stärksten bei den Dienstleistern



· Unternehmen in Ostdeutschland besonders häufig betroffen





Im April 2023 melden 42,2 % der Unternehmen in Deutschland eine Behinderungihrer Geschäftstätigkeit durch fehlendes Fachpersonal. Das zeigt das aktuelleKfW-ifo-Fachkräftebarometer. Gegenüber dem Höchststand von 45,7 % im letztenHerbst ist damit zwar ein Rückgang zu verzeichnen, dieser ist jedoch nur auf denersten Blick eine gute Nachricht: Der Fachkräftemangel hat sich durch diekonjunkturelle Abschwächung verringert, bleibt im historischen Vergleich jedochweiter auf sehr hohem Niveau. Seit dem Jahr 2021 hat er sich trotz derCorona-Krise und der gravierenden wirtschaftlichen Folgen des russischenAngriffs auf die Ukraine erheblich verstärkt.Insgesamt sind aktuelle große Unternehmen mit 44,0 % häufiger betroffen alskleine und mittlere (41,3 %). Was die Branchen angeht, so bleiben dieDienstleister mit 47,4 % Spitzenreiter, während das Verarbeitende Gewerbe mit35,1 % in deutlich geringerem Umfang Probleme bei der Rekrutierung geeigneterFachkräfte hat. Blickt man etwas genauer auf die einzelnen Wirtschaftszweige, sozählen zu den besonders stark betroffenen Unternehmen Rechts- undSteuerberater/innen und Wirtschaftsprüfer/innen, die zu 74,7 % ihreGeschäftstätigkeit durch Fachkräftemangel behindert sehen. Mehr als 50 %Betroffene waren es unter Architektur- und Ingenieurbüros sowie Verkehrs- undLagereibetrieben, bei Reisebüros und Reiseveranstaltern, bei der Gebäude- undGartenbetreuung sowie der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,elektronischen und optischen Erzeugnissen.Auch regional bestehen erhebliche Unterschiede: So sind die Unternehmen inOstdeutschland mit 47,8 % mit Abstand am häufigsten durch Fachkräftemangelbetroffen, die Unternehmen in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz undSaarland mit 35,4 % dagegen weit weniger oft. Darin spiegelt sich wider, dassdie neuen Bundesländer besonders stark der demografischen Schrumpfung undAlterung unterliegen."Auch wenn sich der Anteil der Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit durchFachkräftemangel behindert sehen, durch die Konjunkturabschwächung verringerthat, bleibt es dabei: Die Fachkräfteknappheit hemmt absolut und im historischenVergleich immer noch einen großen Teil der Wirtschaft in Deutschland", sagt Dr.Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW "Aus heutiger Sicht ist damit zurechnen, dass sich die Konjunktur im weiteren Verlauf des Jahres vom Preisschockallmählich erholt. Das heißt dann auch: Die Fachkräfteknappheit dürfte beianhaltender Erholung zum Jahresende wieder zunehmen. Die Dringlichkeit bleibtbestehen, den Fachkräftemangel durch Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung, dieMobilisierung von erwerbsfähigen in Deutschland und gezielte Zuwanderung in denArbeitsmarkt anzugehen."Das KfW-ifo-Fachkräftebarometer erscheint zweimal jährlich, jeweils imFrühsommer und im Herbst. Die aktuelle Ausgabe ist abrufbar unter:KfW-ifo-Fachkräftebarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Fachkr%C3%A4ftebarometer/)