Dstny stellt Dstny Engage vor Stärkung von KMUs mit innovativer Lösung zur Kundenbindung

Brüssel (ots/PRNewswire) - Dstny, der führende europäische Anbieter von

cloudbasierter Unternehmenskommunikation, macht mit der Einführung von Dstny

Engage einen großen Schritt in Richtung Kundenbindung. Die bahnbrechende Lösung

für die Kundenbindung ist darauf ausgelegt, kleine und mittelständische

Unternehmen (KMU) zu unterstützen, und verdeutlicht das Engagement von Dstny, in

verschiedenen Segmenten des KMU-Marktes einen Mehrwert zu schaffen.



Dstny Engage, die jüngste Ergänzung des wachsenden Portfolios von Dstny im

Bereich Kundenbindung, ergänzt das bestehende Omnichannel-Produkt ConnectMe und

festigt die Position von Dstny als einer der Hauptanbieter in diesem Bereich. Im

Vorfeld dieser strategischen Erweiterung hat Dstny im Mai 2022 erfolgreich

Tactful AI übernommen, was die Integration fortschrittlicher Fähigkeiten und

Expertise in die Entwicklung von Dstny Engage ermöglicht hat.