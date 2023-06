Paris (ots/PRNewswire) - Mitveranstalter:



International Human Frontier Science Program Organization & Französisches

Ministerium für Hochschulbildung und Forschung



Unter der hohen Schirmherrschaft von Herrn Emmanuel MACRON





Präsident der Französischen RepublikDer Livestream beginnt am 27. Juni 2023 um 13:15 (MESZ)https://youtube.com/live/tRqXQSNh-YY?feature=shareProgramm: https://www.hfsp.org/paris-summit-program"Fundamental Life Science Meets Climate, Environment, and Sustainability"(Grundlagen der Biowissenschaften treffen auf Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit)lädt führende Politiker und Wissenschaftler aus aller Welt dazu ein, neueAllianzen zu schmieden und systemorientierte Ansätze zur Lösung globalerHerausforderungen zu entwickeln. Die Veranstaltungen sind ein Beitrag zumInternationalen Jahr der Grundlagenforschung für nachhaltige Entwicklung derVereinten Nationen.Hochrangiges Gipfeltreffen am 27. Juni in der Französischen Akademie derWissenschaften:- Wissenschaftspolitische Implikationen der Nutzung der Grundlagenforschung fürden Wandel zur Nachhaltigkeit- Wissenschaftliche Gemeinschaften verbinden, um die Ziele für nachhaltigeEntwicklung zu fördern- Neue Initiativen zur Wissenschaftsfinanzierung, um die Wissenschaft dernächsten Generation voranzubringenInternationales wissenschaftliches Symposium, 28. und 29. Juni, im AuditoriumAndré und Liliane Bettencourt:- Klimawandel und Gesundheit- Biodiversität der Ozeane und gefährdete Ressourcen- Ernährungssicherheit in einer Welt in Wandel- Individuen, Institutionen und Gesellschaften im Wandel- Wissenschaft auf Systemebene kann die Art und Weise verändern, wie wir globaleHerausforderungen lösenPressekontakt:Englischsprachig: , rbishop@hfsp.org, +33 (0)7 81 87 62 21.Französischsprachig: Hélène Boulanger, h.boulanger@logos-france.fr, +33 (0) 6688 79 31 67.Wenn Sie persönlich teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bei denPressekontakten.Aktuelle Informationen finden Sie auf der HFSPO-Website. Sehen Sie sich einVideo über die Veranstaltungen an. Partner: die Französische NationaleForschungsagentur, die Französische Akademie der Wissenschaften, das NationaleZentrum für Wissenschaftliche Forschung, das Institut Pasteur, derInternationale Wissenschaftsrat, das Europäische Labor für Molekularbiologieund die UNESCO.Das Human Frontier Science Program wurde 1989 ins Leben gerufen, um dieinternationale Forschung und Ausbildung in den Grenzbereichen der Life Scienceszu fördern. Sein Ziel ist die Förderung der interkontinentalen Zusammenarbeitund Ausbildung in der interdisziplinären Spitzenforschung im Bereich der LifeSciences. Das HFSP erhält finanzielle Unterstützung von den Regierungen oderForschungsräten von Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien,Israel, Italien, Japan, der Republik Korea, Neuseeland, Norwegen, Singapur,Südafrika, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staatensowie von der Europäischen Kommission. Im Rahmen des Programms wurden mehr als4.500 Stipendien für Verbundforschung und Postdocs vergeben, an denen mehr als7.500 Wissenschaftler aus der ganzen Welt beteiligt waren. Seit Bestehen desProgramms haben 28 HFSP-Preisträger den Nobelpreis erhalten., 12 Quai Saint-Jean, Straßburg, Frankreich www.hfsp.org | Tel.: + 33-(0)3 8821 51 23 | @HFSP Twitter | FacebookseiteLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2129669/HFSP_logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/27-bis-29-juni-paris--fuhrende-politiker-und-wissenschaftler-aus-aller-welt-diskutieren-grundlagenforschung-als-wegbereiter-fur-neue-ansatze-zur-bewaltigung-globaler-herausforderungen-301862497.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/170869/5543005OTS: Human Frontier Science Program