Fachkräftemangel in der Augenoptik - brillen.de setzt auf Digitalisierung, um Shopschließungen zu vermeiden (FOTO)

Königs Wusterhausen (ots) - Die SuperVista AG gehört mit seiner Marke brillen.de

zu den zehn umsatzstärksten Unternehmen in der Augenoptik in Deutschland. Wie

alle Mitbewerber der Branche, hat auch das Brandenburger Unternehmen in seinen

180 eigenen Stores mit dem eklatanten Fachkräftemangel zu kämpfen. Einer

Online-Umfrage des Zentralverbands der Augenoptik und Optometristen (ZVA) unter

968 innungsangehörigen Betrieben zeigt, dass 42 Prozent der befragten Betriebe

in den vergangenen sechs Monaten Fachpersonal suchten, 68 Prozent der freien

Stellen am Ende aber nicht besetzt werden konnten, bei 19 Prozent mussten bei

der gewünschten Qualifikation Abstriche gemacht werden (Quelle: Branchenbericht

Augenoptik 2022/2023, April 2023).



Besonders in ländlichen Gegenden, in denen es nur wenige Augenoptiker gibt, wird

der Fachkräftemangel zu einem ernsthaften Problem. Denn wenn der einzige Optiker

im Ort wegen Personalmangel schließen muss, müssen die betroffenen Kundinnen und

Kunden für eine augenoptische Betreuung teilweise weite Strecken in die

nächstgrößere Stadt in Kauf nehmen.