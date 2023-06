BMW sieht keinen Einbruch von Neuwagengeschäft

München (dts Nachrichtenagentur) - Auch der Autobauer BMW bestreitet einen dramatischen Rückgang bei Verkaufszahlen von Neufahrzeugen. "Wir sehen keinen Einbruch bei dem Neuwagengeschäft", sagte BMW-Sprecher Felix Dreyer in München der dts Nachrichtenagentur."Die Nachfrage nach Automobilen der BMW Group ist weiterhin hoch, wir verzeichnen eine positive Entwicklung der Auftragseingänge", sagte er. Die Situation der Lieferzeiten für Fahrzeuge habe sich nach Verzögerungen in der Vergangenheit aktuell wieder deutlich normalisiert. Bei besonders beliebten Modellen und Ausstattungsvarianten könne es sogar "weiterhin zu längeren Lieferfristen kommen", sagte Dreyer.Weil BMW jedes Fahrzeug nach Kunden-Bestelleingang produziere, gebe es keine Fahrzeuge "auf Halde". Zuvor hatten auch Mercedes-Benz und Volkswagen schon Berichten des Fachmagazins "Automobilwoche" widersprochen, das unter Berufung auf Händler berichtet hatte, der Neuwagenmark sei kurz davor, zu "kippen". Es gebe "zu viele Neuwagen für zu wenig Kunden", hieß es in einem Bericht, die Neuaufträge lägen angeblich ein Drittel unter dem Vorjahr.