Almdudler übernimmt eigenständig den Vertrieb der ikonischen Glasflasche in Deutschland

Wien (ots) - Almdudler Erfolgsgeschichte im wichtigsten Exportmarkt geht weiter



Der Erfolgskurs des österreichischen Nationalgetränks Almdudler im Nachbarland

Deutschland setzt sich weiter fort: Ab Jänner 2024 wird in Deutschland der

Vertrieb der beliebten und umweltfreundlichen Trachtenpärchen Mehrweg

Glasflasche direkt von Almdudler selbst abgewickelt. Almdudler Sprudelfabrikant

Heribert Thomas Klein zu der Entscheidung: "Der Schritt zum eigenständigen

Vertrieb in unserem wichtigsten Exportmarkt gibt uns die Möglichkeit der

direkten und individuellen Betreuung unserer Kunden, was uns als

Familienunternehmen ein besonderes Anliegen ist."



"Während der Vertrieb von PET-Flaschen weiterhin beim langjährigen Partner

Pfanner bleibt, werden alle Mehrweg Glasflaschen und somit die ikonische und

CO2-neutral produzierte 0,35L Trachtenpärchenflasche von uns selbst vertrieben",

freut sich Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling. Bisheriger Partner für

das Abfüllen sowie den Vertrieb der Mehrweg Glasflaschen war die Franken Brunnen

Gruppe, die sich zukünftig für Almdudler auf Abfüllung und Rampenfunktionen

fokussieren wird. "Wir freuen uns sehr, dass die Kundenbetreuung nun auch in

Deutschland von unserem neu geschaffenen, dreiköpfigen Key Account Management

Team mit Unterstützung von zwölf Markenbotschafter*innen vor Ort abgewickelt

wird. Das gibt uns die Möglichkeit noch intensiver in den deutschen Markt

einzusteigen und gemeinsam mit unseren Partnern im Getränkehandel und in der

Gastronomie mehr Almdudler Aktivitäten umzusetzen", erklärt Thomas Horak,

Gesamtverkaufsleiter Almdudler. Gleichzeitig wird die Distribution von Almdudler

im Norden Deutschlands ausgebaut, denn sie wird über Rampen der Hassia Gruppe

sichergestellt. Dies ermöglicht eine nationale Abdeckung des Marktes und einen

weiteren Ausbau der Verfügbarkeit.