Commerzbank im schwachen Bankensektor weit unten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europäischen Bankensektor zeichnet sich auch zum Wochenauftakt keine Entspannung ab. Mit minus 1,2 Prozent war er in der Stoxx-600-Branchenübersicht der größte Verlierer. Von der Krise der Regionalbanken in den USA im März hat er sich inzwischen zwar etwas erholt, kommt jedoch an die davor erreichten Kurshöhen nicht mehr heran.

Derweil verstärkt sich in Europa die Furcht vor einer noch schwächeren Konjunktur und damit die Sorge vor möglichen Kreditausfällen und höheren Rückstellungen bei den Banken. Der für Geldhäuser eigentlich positive Anstieg der Zinsen trete angesichts der Wirtschaftsabkühlung derzeit in den Hintergrund, hieß es aus dem Handel.