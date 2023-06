PwC Deutschland beteiligt sich an Investitionen in den Ausbau von KI-Fähigkeiten

Düesseldorf (ots) - PwC integriert Microsoft Azure OpenAI Service und ermöglicht

damit seinen Kunden, generative KI zu nutzen, um Vertrauen aufzubauen und

nachhaltige Ergebnisse zu erzielen



Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland hat

angekündigt, ihr Angebot im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu

erweitern, um Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft mit Hilfe von

generativer KI neu zu gestalten. In den kommenden drei Jahren wird PwC

Deutschland 150 Millionen Euro in künstliche Intelligenz investieren. Das

Engagement wird durch die Entscheidung von PwC USA (https://www.wsj.com/articles

/pricewaterhousecoopers-to-pour-1-billion-into-generative-ai-cac2cedd)

komplementiert, Investitionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar in KI zu tätigen,

sowie durch das langjährige Engagement des Netzwerks für KI

(https://www.pwc.com/us/en/services/generative-ai.html) , das von Forrester,

Gartner und IDC als branchenführend anerkannt wurde. Es stärkt PwC Deutschland,

innovative Lösungen nach dem Grundsatz "human-led, tech-powered" anzubieten,

Vertrauen aufzubauen und nachhaltige Ergebnisse im Einklang mit der globalen

PwC-Netzwerkstrategie The New Equation

(https://www.pwc.de/de/the-new-equation.html) zu erzielen.