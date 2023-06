Growatt präsentiert VITA 550 in Europa - ein weiterer Schritt nach vorne für die tragbare Stromversorgung

SHENZHEN, China, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Für alle Camping-Liebhaber, die sich bei ihrer Stromversorgung im Freien noch immer auf Kraftstoffgeneratoren verlassen, ist die Chance zur Veränderung gekommen: Growatt führt den VITA 500 in Europa ein. Das Gerät liefert eine Verbesserung des Anwendererlebnisses und bietet dabei ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Ab dem 26. Juni ist das VITA 550 in Europa (EU/DE/GB) über die offizielle Website von Growatt erhältlich.

Die zuvorige Einführung in den USA erhielt positive Reaktionen von Anwendern, was Growat zuversichtlich macht, was die Einführung des VITA 550 in Europa betrifft. Dieses leichte und kompakte Stromversorgungsgerät verfügt über eine Kapazität von 538 Wh und eine Ausgangsleistung von 600 W. Mit der Funktion Watt+ können auch Geräte mit mehr als der Nennleistung des Geräts (bis zu 1.050 W) betrieben werden. Außerdem verbessert das UPS-Merkmal die Zuverlässigkeit der Stromversorgung. Was leistet das UPS-Merkmal? Es ermöglicht dem VITA 550, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, wenn das Netz ausfällt, sodass Datenverluste und Geräteschäden durch Stromausfälle vermieden werden können.