POSTBANK WOHNATLAS 2023 Investitionschancen bei Eigentumswohnungen in deutschen Regionen (FOTO)

Bonn (ots) - HWWI berechnet, wo Käufer*innen in Deutschland noch gute

Bedingungen finden. 37 Regionen bieten moderate Kaufpreise und prognostizierte

Preiszuwächse bis 2035. Ein Drittel der Landkreise und Städte weist bereits ein

sehr hohes Preisniveau auf



Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland bleiben auf hohem Niveau: 2022

mussten Käufer*innen in neun von zehn Landkreisen und kreisfreien Städten für

eine durchschnittliche Eigentumswohnung erneut mehr ausgeben als im Vorjahr. In

60 Prozent der Regionen ist der Kaufpreis auch im Vergleich zu den

Jahresnettokaltmieten für eine gleichgroße Wohnung gestiegen, ergibt eine

Analyse des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) für die Postbank. Mit

Blick nach vorne erwarten die Expert*innen reale, also inflationsbereinigte,

Preisanstiege bis 2035 insbesondere in den größten sieben Metropolen und ihrem

Umland, in vielen weiteren Großstädten sowie in Landkreisen im Süden und

Nordwesten. Mit sinkenden Preisen rechnen die Fachleute dagegen in weiten Teilen

Ostdeutschlands.