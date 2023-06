München (ots) -



- Eigenkapitalrendite übertrifft 2022 erstmals seit 2018 wieder die

Kapitalkosten, und Erträge sowie Profitabilität sind höher denn je

- Kreditgeschäft profitiert von starker Nachfrage und steigenden Zinsen

- Schwache Konjunktur und große Unsicherheit erschweren derzeit das Geschäft,

mittelfristig bietet vor allem die Dekarbonisierung der Wirtschaft weitere

Chancen

- Nachhaltig profitables Corporate-Banking erfordert Balance zwischen

anhaltender Kostendisziplin und fokussierten Investitionen



Dank der Zinswende ist das Firmenkundengeschäft der Kreditinstitute in

Deutschland nach dem pandemiebedingten Einbruch weiter auf Erholungskurs. Der

Corporate-Banking-Index der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company

erreichte im zweiten Halbjahr 2022 neue Höchststände bei Erträgen und

Profitabilität (Abbildung). Die Eigenkapitalrendite lag mit 10 Prozent erstmals

seit 2018 wieder über den durchschnittlichen Kapitalkosten.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Kreditvolumen nimmt deutlich zuUrsächlich für die Erholung sind zu einem guten Teil die seit Sommer 2022steigenden Zinsen. Die Banken konnten in der Folge ihre Kreditmarge deutlicherhöhen - und das in einer Zeit starker Nachfrage. Da Unternehmen nach derZurückhaltung in den Pandemiejahren vermehrt investierten, nahm dasFirmenkreditvolumen binnen eines Jahres um 12 Prozent auf knapp 1,5 BillionenEuro zu. In Verbindung mit einer stabileren Kostenbasis und einer im Vergleichzum Pandemiejahr 2020 moderaten Risikoversorge führte dies zu einem Gewinnschub.Bain-Partner Dr. Christian Graf warnt allerdings vor zu großer Euphorie: "Diesteigenden Zinsen werden die Refinanzierung der Banken zunehmend verteuern.Zudem sind die Margenspielräume durch den harten Wettbewerb begrenzt." Und nichtzuletzt sei das Maß an konjunktureller und politischer Unsicherheit nach wie vorhoch, was das Investitionsverhalten negativ beeinflussen könnte.Die Banken nutzten 2022 die Gunst der Stunde und erweiterten vor allem ihrKreditgeschäft mit Unternehmen. Besonders erfolgreich waren die privaten Häuser,doch Fuß fassten auch wieder die Landesbanken. Über alle Institutsgruppen hinwegstieg der Zinsüberschuss innerhalb eines Jahres um 18 Prozent, derProvisionsüberschuss legte im gleichen Zeitraum um 5 Prozent zu. Im Ertragsmixliegt der Anteil des Zinsüberschusses nun wieder deutlich über der70-Prozent-Marke. Auf diesem hohen Niveau sollte er nach Überzeugung vonBain-Partnerin Stefanie Jacobsen indes nicht bleiben: "Die Banken waren in den