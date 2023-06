Luc Belaire bringt ZEUS, die größte Sektflasche der Welt*, auf den Markt

Burgund, Frankreich (ots/PRNewswire) - Mit 45 Litern ist ZEUS derzeit die größte

erhältliche Sektflasche der Welt



Luc Belaire hat die größte Sektflasche der Welt* kreiert und sie "ZEUS" getauft,

nach dem Oberhaupt der griechischen Götter. Mit 45 Litern (das entspricht 60

Standardflaschen von Belaire) ist Belaire ZEUS

(https://lucbelaire.sovereignbrands.com/luc-belaire-zeus/) die größte derzeit

erhältliche Flasche Sekt. Seine kolossale Gestalt ist mehr als einen Meter (3,5

Fuß) hoch und wiegt in vollem Zustand 72,5 kg (160 Pfund), sodass drei Personen

zum Tragen und Ausschenken erforderlich sind.



Belaire ZEUS ist ein Meisterwerk der Metallverarbeitung und der Kreativität. Die

Herstellung der Flasche dauerte sieben Jahre, sie wurde von Raumfahrtingenieuren

in einer noch nie dagewesenen Prozedur gefertigt: ein Verfahren aus

Schleuderguss, maschineller Bearbeitung, Innenbeschichtung, Pulverbeschichtung

und Druckprüfung. Ihre stählerne Form isoliert und schützt den Wein vor extremen

Temperaturen und macht Belaire ZEUS nahezu unzerbrechlich!





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Produktion der Belaire ZEUS ist äußerst limitiert: es wurden nur zweiFlaschen hergestellt. Eine davon ist mit dem charakteristischen Rare Rosé vonBelaire gefüllt, einem einzigartigen französischen Schaumwein, der in Amerikazur Nr. 1 unter den Roséweinen** aufstieg. Die zweite enthält Luc Belaire Luxe,unseren Demi sec-Erfolgswein. Beide werden in unserem Weingut im Herzen desBurgunds gekeltert. Jede Flasche Belaire ZEUS enthält unglaubliche dreiMilliarden Bläschen!***Bislang wurden die legendären Flaschen von Belaire bis zu der beeindruckendenGröße von 15 Litern hergestellt, die als Nebukadnezar bekannt ist. Diegroßformatigen Flaschen der Marke haben sich zur ersten Wahl von Prominenten,Influencern, Künstlern und Sportlern auf der ganzen Welt entwickelt, umberufliche Meilensteine, Albumveröffentlichungen und Meisterschaftssiege zufeiern.Mit seiner hoch aufragenden Erscheinung ist ZEUS ein außergewöhnliches Fotomotivfür Fans - und deshalb werden beide Flaschen auf Welttournee gehen! Die Tourneebeginnt in den USA, wo Prominente, Künstler und ausgewählte Fans dazu eingeladenwerden, Belaire ZEUS mit einem eigens angefertigten Flaschenzug anzuheben.Jeder, der stark genug ist, die riesige Flasche anzuheben, erhält einen Preis!Sie können damit rechnen, dass Belaire ZEUS bei Events, Sportveranstaltungen undin Musikvideos in Erscheinung treten wird. Die erste Station der Tournee ist dasBüro von Luc Belaire in Manhattan, New York, wo Freunde und Fans die Möglichkeithaben, sich neben dieser gigantischen Sektflasche fotografieren zu lassen.HINWEIS FÜR MEDIEN: