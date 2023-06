Krypto-Regulierung als Standortvorteil für die Finanzbranche / Statement des Innovationsdienstleisters Zühlke zur Blockchance 2023

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Eschborn (ots) - Regulierungen gelten als Hemmschuh für Innovationen - doch sopauschal stimmt das längst nicht immer. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dasssich gesetzliche Eingriffe sogar als Standortvorteil auswirken können, liefertaktuell der Krypto-Markt in Deutschland und Europa. Gerade aufgrund der jüngstenRegulierungen und Gesetzesänderungen tun sich hier enorme Chancen für Bankenebenso wie die Finanzbereiche von Unternehmen auf. Darauf weist derInnovationsdienstleister Zühlke anlässlich der Blockchance vom 28. bis 30. Juniin Hamburg hin. Die Blockchance ist eine der größten europäischenBlockchain-Veranstaltungen. Erwartet werden 7.500 Besucher:innen.Entscheidende Vorteile für etablierte Finanzinstitute Prominentes Beispiel fürdie positive Wirkung staatlicher Regulierungen: Im April löste dieVerabschiedung der Europäischen Verordnung MiCA (Markets in Crypto-AssetRegulation) in der Krypto-Branche große Zustimmung, zum Teil sogar Begeisterungaus. Der Grund: Das umfassende und transparente Gesetzeswerk für Krypto-Assets,Krypto-Asset-Emittenten und Krypto-Dienstleister schafft klare Anweisungen fürFirmen, die einen entscheidenden Vorteil insbesondere auch gegenüber den USAbedeuten. Denn hier herrscht aufgrund eines weitgehend unregulierten Marktes undgleichzeitig harten Eingriffen der Aufsichtsbehörden große Unsicherheit, so dassviele Firmen regelrecht flüchten. Wichtige Akteure der Krypto-Industrie wieBinance, Crypto.com und Circle haben sich für einen europäischen Hauptsitz inParis entschieden. Die MiCA steht als entscheidender Regulierungsschrittinnerhalb Europas auch nicht für sich allein: Um in Deutschland tätig zu werden,brauchen Kryptoverwahrer auch eine Kryptoverwahrlizenz, die sie bei derFinanzaufsicht Bafin beantragen müssen. In diesem Punkt hat Deutschland eineVorreiterrolle eingenommen.Insgesamt überstrahlt die durch die Regulierung erhöhte Rechtssicherheit die mitihr einhergehenden Einschränkungen. Und auch längst nicht nur Krypto-Pioniereund Startups, gerade auch etablierte Finanzinstitute in Deutschland gewinnendurch die vorbildliche europäische und nationale Gesetzgebung entscheidendeVorteile auf dem Kryptomarkt und sollten diese für sich nutzen. Schließlichkönnen sie zum Beispiel als Hausbanken mit regulierten Angeboten das Bedürfnisder Anleger:innen nach Sicherheit und Komfort besser bedienen als dies ein denKund:innen unbekanntes Unternehmen kann. Bei ihrer Hausbank müssen sichAnleger:innen weniger darum sorgen, ob ihr Wallet auch sicher verwahrt ist.Zudem können die Finanzinstitute als Orchestrator von Krypto-Dienstleistungenihre Kund:innen aufklären und sie dabei unterstützen, ihr Portfolio zu