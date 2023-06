Reflex beauftragt Geologieunternehmen aus Montana für Graphitprojekt Ruby und bepreist Warrants neu

26. Juni 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es Childs Geoscience Inc. („CGI“) mit der Leitung seines ersten Bohrprogramms (das „Programm“) bei der Graphitlagerstätte Ruby beauftragt hat. Das Programm wird voraussichtlich Ende Juni 2023 beginnen und mindestens 3.500 m an Diamantkernbohrungen beim Projekt in Beaverhead County im US-Bundesstaat Montana umfassen. CGI wird auch andere geologische Studien beim Projekt durchführen, wie etwa geophysikalische Untersuchungen, Ausbissinspektionen und -probennahmen sowie die Erstellung technischer Berichte.