Hut 8 kündigt Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar an

TORONTO, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" oder das "Unternehmen"), ein führender innovativer Pionier im Bereich des Schürfens digitaler Vermögenswerte in Nordamerika und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, gab heute bekannt, dass es zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Hut 8 Holdings Inc. (der "Kreditnehmer") eine Kreditfazilität in Höhe von 50 Millionen US-Dollar (die "Kreditfazilität") mit Coinbase Credit, Inc. als Kreditgeber abgeschlossen hat. Der Erlös aus dem Darlehen wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

"Diese Kreditfazilität gibt uns zusätzliche finanzielle Flexibilität", sagte CEO Jaime Leverton. "Gleichzeitig wird sichergestellt, dass wir auch nach dem Halving unsere dynamische Bitcoin-Treasury-Strategie beibehalten können.

Die Kreditfazilität sieht ein langfristiges Darlehen in Höhe von 15 Millionen US-Dollar vor, das voraussichtlich bei oder kurz nach Abschluss der Transaktion finanziert werden wird. Die Kreditfazilität sieht auch die Option vor, eine zusätzliche langfristige Darlehenstranche in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in einer zweiten Kreditaufnahme innerhalb von ein bis zwei Monaten nach dem Abschluss zu erhalten, sowie die Option, eine zusätzliche langfristige Darlehenstranche in Höhe von 15 Millionen US-Dollar in einer dritten Kreditaufnahme innerhalb von 15 Werktagen nach dem Abschluss des zuvor angekündigten Zusammenschlusses zwischen Hut 8 und U. S. Data Mining Group, Inc. (d/b/a „US Bitcoin Corp.") zu ziehen, jeweils unter der Voraussetzung, dass das „Loan to Value"-Verhältnis erhalten bleibt.

Alle unter der Kreditfazilität in Anspruch genommenen Beträge werden mit einem Zinssatz verzinst, der (a) dem höheren der beiden folgenden Werte entspricht: (i) dem Basiszinssatz am Tag der jeweiligen Kreditaufnahme und (ii) 3,25 %, zuzüglich (b) 5,0 %. Die Kreditfazilität läuft 364 Tage nach dem Datum der ersten Kreditaufnahme aus. Die Verpflichtungen aus der Kreditfazilität sind durch den Anteil des Kreditnehmers an einer festgelegten Anzahl von Bitcoins abgesichert, die von der Coinbase Custody Trust Company, LLC verwahrt und von dem Unternehmen garantiert werden.