Wirtschaft Dax am Mittag weiter im Minus - Ifo-Index schwächer als erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich befreien können. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.790 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter dem Niveau vom Handelsschluss am Freitag.



Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Siemens Energy, Rheinmetall und der Commerzbank. Entgegen dem Trend konnten auch einige Werte zulegen, darunter Zalando, Porsche und die Deutsche Börse. Der am Vormittag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex hatte am Vormittag negativ überrascht.