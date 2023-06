UBS stuft Meta auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 300 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Socia-Media-Konzern dürfte Künstliche Intelligenz in der Breitein seinen Anwendungen integrieren, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit dürfte das Unternehmen auch zunehmend mehr als Gewinner diese Bewegung wahrgenommen werden. Dies wäre ein weiteres Standbein einer optimistischen Haltung./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 03:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2023 / 03:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 265,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Lloyd Walmsley

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 335

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m