FIFA Frauen-WM 2023 / Ein Sommermärchen für den Werbemarkt

Frankfurt (ots) - Die Stadionuhr tickt bereits: In nicht einmal vier Wochen

beginnt die FIFA Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland. Vom 20. Juli bis

20. August kämpfen 32 Teams um den Titel. Die deutschen Frauen zählen dabei

nicht zuletzt durch das Erreichen des EM-Finales 2022 zu den Favoritinnen. Los

geht´s am 20. Juli um 9 Uhr mit dem Auftaktspiel der Gastgeberinnen aus

Neuseeland gegen die ehemaligen Weltmeisterinnen aus Norwegen live im Ersten.



Das Erste überträgt von der WM mindestens 15 werberelevante Spiele exklusiv im

Free-TV, darunter, bei Weiterkommen der deutschen Mannschaft, auch das

Achtelfinale mit deutscher Beteiligung. Bedingt durch die Zeitverschiebung

werden die Spiele am frühen Morgen, vormittags, mittags und am frühen Nachmittag

ausgestrahlt.