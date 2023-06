Frankreich erweitert als erstes europäisches Land den nationalen Zugang und die Kostenübernahme für Abbotts FreeStyle Libre System

Wiesbaden (ots) -



- FreeStyle Libre ist das erste und einzige kontinuierliche Glukosemesssystem

(CGM-System), dessen Einsatz in ganz Frankreich für alle insulinpflichtigen

Menschen mit Diabetes von der nationalen Krankenversicherung vergütet wird.

- Mit diesem Beschluss der Gesundheitsbehörde folgt Frankreich als erstes

europäisches Land den Beispielen Japan und USA (Medicare-Programm).

- Die Erweiterung der Zulassung ermöglicht einer größeren Anzahl von Menschen

mit Diabetes den Zugang zur sensorbasierten kontinuierlichen

Glukosekontrolle.[1]



Abbott gab bekannt, dass die französische Gesundheitsbehörde die

Erstattungsfähigkeit für das FreeStyle Libre 2 System* erweitert hat. Ab sofort

wird das sensorbasierte kontinuierliche Glukosemesssystem von Abbott für

Menschen, die im Rahmen ihrer Diabetestherapie einmal täglich Basalinsulin

einsetzen, von der nationalen Krankenversicherung vergütet.





Frankreich ist das erste europäische Land, dessen gesetzliche KrankenkassenAbbotts weltmarktführende FreeStyle Libre Technologie für diese Patientengruppevergütet. Es folgt damit dem Beispiel von https://abbott.mediaroom.com/2022-03-24-Abbotts-FreeStyle-R-Libre-is-First-and-Only-CGM-System-to-Gain-Expanded-Reimbursement-in-Japan-to-Include-All-People-with-Diabetes-Who-Use-Insulin , demMedicare Programm der USA (https://abbott.mediaroom.com/2023-04-17-Abbotts-FreeStyle-Libre-R-Continuous-Glucose-Monitoring-Systems-Obtain-Significantly-Expanded-Coverage-for-Medicare-Beneficiaries) und regionalen Modellen in Italien undFinnland. Durch diese Zulassungerweiterung haben ab jetzt weitere 3 MillionenMenschen mit Diabetes die Möglichkeit, die FreeStyle Libre Technologie zurDiabetestherapie mit der Unterstützung einer Krankenversicherung zu nutzen.[2]Mehr als 90 % aller Franzosen mit Diabetes haben Diabetes Typ 2. In Deutschlandist die Prozentzahl mit bis zu 95 % sogar noch höher.[3] Wird die chronischeErkrankung nicht entsprechend therapiert, kann sie zu gesundheitlichen Problemenund schweren Folgeerkrankungen führen. Die gute Nachricht für alle Betroffenen:Das FreeStyle Libre System kann Menschen mit Diabetes dabei helfen, bessereEntscheidungen in Bezug auf ihre Gesundheit und ihren Lebensstil zu treffen.Ebenso wie derzeit in Deutschland wurden bisher in Frankreich die Kosten für dieNutzung von FreeStyle Libre 2 nur für Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes undeiner intensivierten Insulintherapie (ICT) erstattet. Die Erweiterung derVergütung durch die französische Krankenversicherung erfolgte jetzt aufgrund von