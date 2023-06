Die neue Farblaser-Generation von ams OSRAM punktet mit höherer Strahlqualität und verringert Strombedarf (FOTO)

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (ots) -



- Die neue Generation von blauen und grünen Single-Mode-Lasern wird in

verschiedenen optischen Leistungsstufen und in zwei Gehäusevarianten angeboten

- Hersteller von Lasermodulen für Scan- und Nivellieranwendungen können die

engeren Toleranzen der neuen Laser nutzen, um den Betriebsstrom und die

Betriebsspannung zu reduzieren und so die Größe des Netzteils zu verringern

- Hervorragende Strahlqualität zur Vermeidung von Artefakten und Interferenzen

- Neue Produkte PLT3 und PLT5 werden auf der Laser World of Photonics

vorgestellt



ams OSRAM (https://ams-osram.com/) (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter

optischer Lösungen, stellt verbesserte blaue und grüne Laser vor, die auf einer

neuen Generation des Laserdioden-Chips basieren. Die höhere Leistung des Chips

ermöglicht es Herstellern, die Genauigkeit von Lasermodulen und -geräten für

Anwendungen wie Nivellierung und Scannen zu erhöhen. Die neuen Laser ermöglichen

einen geringeren Strombedarf, einen homogeneren Strahl und eine effizientere

Ankopplung an optische Fasern.