Collective Metals schließt überzeichnete Privatplatzierungsfinanzierung ab

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem ganzen Stammaktien-Kaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer weiteren Aktie zum Preis von 0,35 $ bis zum 23. Juni 2025.

Das Unternehmen hat qualifizierten Vermittlern (zusammen die „Vermittler“) eine Barprovision in Höhe von 92.400,81 $ gezahlt, was 7% der Gesamterlöse aus dem Verkauf von Einheiten an Käufer, die dem Unternehmen von Vermittlern vorgestellt wurden, entspricht, und insgesamt 385.003 Stammaktien-Kaufwarrants (die „Vermittler-Warrants“) ausgestellt, was 7% der Einheiten entspricht, die im Rahmen des Angebots an Käufer verkauft wurden, die dem Unternehmen von Vermittlern vorgestellt wurden. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie zu den gleichen Konditionen wie die der Warrants.

Christopher Huggins, CEO von Collective Metals, sagte: „Das Unternehmen hat großes Interesse an dieser Privatplatzierung erfahren, und die Überzeichnung ist ein Beweis für unser Team. Das Unternehmen verfügt über eine starke Cash-Position, durch die wir nicht nur unsere bestehenden Konzessionsgebiete, einschließlich unseres Vorzeige-Projekts Princeton, weiter voranbringen können, sondern auch neue Akquisitionen und Gelegenheiten verfolgen können.“

Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen im Einklang mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag bis zum 24. Oktober 2023. Das Unternehmen wird die Erlöse für seine aktuellen Konzessionsgebiete, für neue Projekte oder Akquisitionen, zu Marketingzwecken und als Betriebskapital verwenden.

Über Collective Metals:

Collective Metals Inc. (CSE: COMT | FWB: TO1) ist ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das auf die Erkundung von Edelmetallen in Nordamerika spezialisiert ist. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens ist das Projekt Princeton, das sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, etwa 10 km westlich der derzeit produzierenden Mine Copper Mountain befindet. Das Projekt Princeton besteht aus 29 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von ca. 28.560 ha (70.570 Acres) in einem gut dokumentierten und ertragreichen Kupfer-Gold-Porphyr-Gürtel und ist über eine Straße unmittelbar westlich des Highway 3 leicht zugänglich.