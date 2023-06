BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die Bewertung der Wasserstoff-Tochter Nucera in einer Spanne von 2,4 bis 2,7 Milliarden Euro liege deutlich unter den in früheren Berichten genannten 4 Milliarden Euro, aber wohl nicht deutlich unter der Erwartung von Investoren, schrieb Analyst Tom Zhang in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Börsengang könnte im Sinne der Pessimisten ein aufklärendes Ereignis werden angesichts der schwachen Verfassung der Stahlmärkte./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 07:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 7,074EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m