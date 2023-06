Know-how-Mangel hemmt die Wärmewende (FOTO)

Stuttgart (ots) - Damit der Einbau alternativer Heizsysteme im Bestand an

dringend notwendigem Tempo gewinnt, brauchen wir neben klarer politischen

Rahmenbedingungen und Förderungen einen massiven Know-how-Ausbau in der Branche,

erklärt Prof. Dr.-Ing. Michael Bauer, Partner beim auf Bau und Immobilien

spezialisierten Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE. Dort verantwortet er

insbesondere den Bereich nachhaltige Energiekonzepte. Begleitet hat er

beispielsweise das klimapositive Rathaus in Freiburg, die experimenta Heilbronn,

die Neue Messe Stuttgart und die Entwicklung A-Plus des Flughafens Frankfurt.

Michael Bauer absolvierte sein Studium mit Schwerpunkt energiesparende

Gebäudetechnik an der Universität Stuttgart, an der er auch über die Simulation

von energiesparenden Heizanlagen promovierte.



Know-how-Mangel hemmt die Wärmewende