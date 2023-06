Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.06.2023

Kursziel: 3,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Feedback virtueller Round Table: Hohe Visibilität im Umsatz und avisierter Margensprung sollten Aktie wieder ins Gespräch bringen

Wir haben in der vergangenen Woche mit dem Vorstand der MS Industrie AG, Herrn Dr. Aufschnaiter, einen virtuellen Round Table über die CONNECT-Plattform veranstaltet.



Hohe Visibilität dank vollem Orderbuch: Die 100%ige Tochtergesellschaft MS Powertrain Technologie GmbH erfährt zur Jahresmitte eine Umfirmierung in MS XTEC GmbH, womit die strategische Weiterentwicklung dieses Segments mit Fokus auf die Präzisionsbearbeitung für Hochleistungsantriebe (Verbrenner, Elektro, Wasserstoff, E-Fuels) reflektiert wird. Allein auf Basis des 'booked business' dürften bei XTEC in 2023 Umsätze i.H.v. rund 165 Mio. Euro erzielt werden (ca. +10% yoy; Vj.: 149,8 Mio. Euro). Eine noch dynamischere Entwicklung avisierte der Vorstand für das Segment Ultraschall-Technologie. Nach Erlösen i.H.v. 57,4 Mio. Euro in 2022 werden für das laufende Jahr über 70 Mio. Euro in Aussicht gestellt (ca. +22% yoy). Hintergrund dessen ist eine Erholung der Nachfrage im Sondermaschinenbau, da die Automotive-OEMs nach einer Phase der Investitionszurückhaltung nun wieder massiv in eine Ausweitung ihrer Modellpalletten investieren. Hinzu kommt, dass im Bereich der Serienmaschinen nach den Corona-bedingten Vertriebseinschränkungen der vergangenen Jahre nun die technischen und teilweise patentierten Alleinstellungsmerkmale wieder voll zum Tragen kommen und dieses noch junge Geschäftsfeld (Umsatz 2022: ca. 8 Mio. Euro) überproportional zur Erlösentwicklung beitragen sollte. In Summe skizzierte der Vorstand für 2023 ff. einen Umsatzverlauf, der sich mit unseren Prognosen annähernd deckt. Ohnehin verfügt das Unternehmen bezüglich der Top Line über eine beachtliche Visibilität. So beläuft sich das Auftragsvolumen im Segment XTEC bis 2031 auf über 1,3 Mrd. Euro. Trotz der rezessiven Lage und der grundsätzlich ausgeprägten Konjunktursensitivität insbesondere des LKW-Marktes schätzen auch wir die Nachfrage über das laufende Jahr hinaus als robust ein. So meldete etwa Großkunde Daimler Trucks eine quasi sichergestellte Vollauslastung bis mindestens Ende 2023.

Investitionszyklus vor Abschluss, Margensprung visibel: Betont wurde im Rahmen unseres Round Tables zudem erneut, dass die von MS Industrie hergestellten Motorenkomponenten baugleich bei der Warmverbrennung von Wasserstoff zum Einsatz kommen. Wir betrachten die Verkehrs- und Energiewende daher auch nicht als disruptives Risiko für dieses Segment, sondern sehen MS Industrie vielmehr als breit aufgestellten Lösungsanbieter, der den Verkehrssektor je nach Technologiepfad und Transformationsgeschwindigkeit adäquat unterstützt. Ertragsseitig sollten sich der zunehmende Operating Leverage und das Wirksamwerden der Preiserhöhungen beim Ultraschall bereits im laufenden Jahr in einer sukzessiven Profitabilitätsverbesserung insbesondere in H2 niederschlagen. Einen weiteren Margensprung avisiert das Management für 2024, da nach Abschluss des laufenden Investitionszyklus' in 2023 stärkere Automatisierungseffekte greifen sollten.



Fazit: Wir sehen uns in unserer Sichtweise auf den Investment Case vollends bestätigt. Nach schwierigen Geschäftsjahren verspürt MS Industrie nun wieder Rückenwind und sollte mit positivem Newsflow aufwarten. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Aktie als attraktiv bewertet. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 3,00 Euro.







Die MS Industrie Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 1,590EUR gehandelt.