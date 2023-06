Anforderungen an Mitarbeitende verändert sich drastisch - Krisen-Know-How wichtiger denn je

Bonn (ots) - In der anlässlich des am 26./27. Juni 2023 stattfindenden 24.

Deutschen Personalberatertages des Bundesverbandes Deutscher

Unternehmensberatungen (BDU) vorgelegten Branchenstudie "Facts & Figures zum

Personalberatungsmarkt 2023" zeigt sich ein positiver Trend: der

Gesamtmarktumsatz der Personalberatungsbranche stieg 2022 mit einem

Gesamtmarktwachstum von 12,5 Prozent auf ein neues Allzeithoch von rund 3 Mrd.

Euro, dies ist der zweithöchste Anstieg der letzten 10 Jahre. Die

durchschnittliche Wachstumsrate liegt in diesem Zeitraum bei 7,1 Prozent.



Personalberatungsmarkt 2022





Neben dem Kerngeschäft, Suche, Auswahl und Gewinnung von Führungskräften undSpezialisten (+12,4%), haben insbesondere angebotene Beratungsleistungen imBereich Leadership Advisory (+13,5%) und im Bereich Unterstützung bei derBesetzung von Beirats- und Aufsichtsratspositionen (+11,3%) zum gestiegenenGesamtmarktumsatz beigetragen."Auffällig ist beim Blick auf die Größenklassen der einzelnen Marktteilnehmer,dass die Einzelunternehmen mit weniger als EUR 250.000 Jahresumsatz, die knapp 7Prozent des Marktes ausmachen, mit +4,5 Prozent deutlich weniger stark gewachsensind. Mit einem durchschnittlichen Plus von 14 Prozent stehen die großenPersonalberatungsunternehmen mit über EUR 3 Mio. Jahresumsatz diesmal an derSpitze," stellt Wolfram Tröger, Vize-Präsident des Bundesverband DeutscherUnternehmensberatungen (BDU) fest.Kundenseitig zählten mit dem Gesundheitswesen (+19,7%), der Life Science- &Pharmaindustrie (+19,6%) sowie der Chemiebranche (+16,8%) drei Branchen, die fürknapp ein Fünftel des Gesamtmarktumsatzes stehen, zu den größtenWachstumstreibern."Durch die Corona-Pandemie ausgelöst bzw. verstärkt, haben flexiblereArbeitsformen aufgrund der Zunahme von Remotearbeit sowie der Möglichkeit,Interviews weitestgehend online zu führen, auch zu einem verändertenArbeitsumfeld in der Personalberatungsbranche geführt", erläutert Arne Adrian,Vorsitzender des BDU-Fachverbandes Personalberatung. Im Jahr 2022 waren in dengeschätzten rund 2.450 Personalberatungsunternehmen knapp 17.000 Mitarbeitendebeschäftigt, davon rund 9.000 in der Schnittstelle zum Kunden, 4.000Researcherinnen und Researcher sowie 3.500 im Backoffice. Dies entspricht einemPlus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der weiblichenMitarbeitenden war 2021 um 4 Prozentpunkte auf 39 Prozent angestiegen. DieserTrend hat sich 2022 jedoch nicht über alle Hierarchieebenen fortgesetzt. So warder Frauenanteil in der Unternehmensleitung mit minus 1,6 Prozentpunkten sogar