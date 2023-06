Start in die Sommerferien mit stabilem Flugbetrieb / Tipps für Passagiere für die Reisevorbereitung

Berlin (ots) - Mit dem Start der Ferien am vergangenen Donnerstag in

Nordrhein-Westfalen hat nun die große Sommerreisesaison 2023 begonnen. Die

Nachfrage nach Flugreisen hat dabei noch einmal gegenüber dem Vorjahr kräftig

zugelegt: Das Sitzplatzangebot in diesem Sommer liegt rund zehn Prozent über dem

Angebot des Sommers 2022. Damit wird in diesem Sommer ein Niveau von rund 85

Prozent von 2019 erreicht. Trotzdem verlief der Start in die Ferienzeit ohne

größere Zwischenfälle. Reisende konnten an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen

ohne überlange Wartezeiten ihren Urlaub antreten.



Es zahlt sich aus, dass sich die Behörden und die Luftverkehrsbranche mit all

ihren Systempartnern intensiv vorbereitet haben. Neben umfangreichen

Rekrutierungsmaßnahmen für zusätzliches Personal auf allen Ebenen wurden auch

die Prozesse vor Ort für die Passagiere verbessert. So wurde beim Check-in die

Möglichkeit online einzuchecken verstärkt. Dadurch erscheint bereits jetzt die

deutliche Mehrzahl der Passagiere eingecheckt am Flughafen. Das entlastet die

Schalter vor Ort. Auch die Zahl der Self-Check-in-Automaten für Aufgabegepäck

wurde erhöht.