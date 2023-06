Baerbock will in Südafrika um Einsatz gegen russischen Krieg werben

BERLIN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock will in Südafrika für einen stärkeren Einsatz für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine werben. "Wenn das Land Nelson Mandelas und Desmond Tutus seine Stimme gegen Unrecht erhebt, hört die Welt hin", erklärte die Grünen-Politikerin am Montag vor ihrem Abflug nach Südafrika mit Blick auf die Kämpfer gegen das Anfang der 1990er Jahre abgeschaffte rassistische Apartheid-System. Deswegen wolle sie bei ihrem Besuch in der Hauptstadt Pretoria "auch darüber sprechen, wie Südafrika sein Gewicht für ein Ende der russischen Aggression und die Wahrung der UN-Charta in die Waagschale werfen kann".

Baerbock würdigte die Friedensinitiative von Präsident Cyril Ramaphosa, der kürzlich mit einer hochrangigen afrikanischen Delegation zu Vermittlungsbemühungen in Russland und der Ukraine war - allerdings ohne erkennbaren Erfolg. Offiziell erklärt sich Südafrika in dem Konflikt neutral. Rampahosa habe gemeinsam mit seinen Amtskollegen "deutlich gemacht, dass der brutale Krieg in Europa eben auch Afrika etwas angeht", sagte Baerbock. Der Umgang mit Russland dürfte beim Treffen Baerbocks mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor am Dienstag eine zentrale Rolle spielen.

Die Intensivierung der Beziehungen zwischen Deutschland und Südafrika sei auch im geopolitischen Interesse beider Länder, betonte Baerbock.

Sie wolle auch Chancen für eine engere Zusammenarbeit identifizieren. Das Land sei Schlüsselpartner in globalen Fragen wie der Klimakrise, der internationalen Gesundheit und der Ernährungssicherheit.

Südafrika ist Deutschlands wichtigstes Partnerland südlich der Sahara und wie Deutschland Mitglied der G20-Runde führender Industrie- und Schwellenländer. Südafrika prägt wie andere Länder auf dem Kontinent eine Verbundenheit mit Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion. Die Sowjetunion hatte im Kalten Krieg zahlreiche Freiheitsbewegungen unterstützt - auch den heute regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) im Kampf gegen das Apartheidsystem. Baerbock hatte ihren ursprünglich auf zwei Tage angelegten Besuch wegen des Aufstands in Russland verkürzt und Termine in Kapstadt abgesagt./bk/DP/nas