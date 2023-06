McKinsey Electric Vehicle Index (EVI) 2022 erstmals mehr als 10 Mio. verkaufte E-Autos

Düsseldorf (ots) - Trotz eines weltweit stagnierenden Fahrzeugmarkts haben die

Verkäufe für batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride 2022 um 55%

zugelegt und erstmals die 10-Millionen-Schallmauer durchbrochen. China bleibt

dabei der absolute Leitmarkt: Mit knapp 6 Millionen verkauften E-Autos (plus 82%

im Vergleich zu 2021) liegt das Land deutlich vor Europa mit 2,6 Mio. verkauften

Fahrzeugen und den USA mit knapp 1 Mio. E-Autos. Das Wachstum in Europa liegt

mit nur 14% Zuwachs auf dem Niveau von vor fünf Jahren. Auf Länderebene führt

Norwegen mit 89% E-Auto-Anteil bei den Neuzulassungen die Marktseite klar an,

während China auf Industrieseite mit einem Anteil von fast zwei Dritteln an

allen produzierten E-Autos weiter enteilt. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse

des McKinsey Electric Vehicle Index (EVI), mit dem die Unternehmensberatung

McKinsey & Company regelmäßig die Entwicklung der E-Mobilität in den 15

wichtigsten Ländern misst.



Rekordjahr 2022 - China entlang der Wertschöpfungskette dominant