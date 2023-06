Weifang Floral blüht auf, da die Nachfrage wächst

WEIFANG, China, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht aus dem Shandong-Büro der Hong Kong Business Daily. Ein Angestellter der Shandong Lyusheng Butterfly Orchid Science and Technology Co Ltd pflegt am 2. Juni in einem Gewächshaus in Qingzhou, Provinz Shandong, die Blumen.

Der Blumensektor in der Provinz Shandong, einem wichtigen landwirtschaftlichen Standort in China, hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Dies ist den Anstrengungen bei der Entwicklung von Technologien zur Züchtung neuer Sorten von Setzlingen zu verdanken, die in der Lage sind, Blumen in vielfältigen Farben und Formen zu produzieren und so die unterschiedlichen Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen.