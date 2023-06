Deutsche Telekom - Long-Position gut im Rennen

Zu beachten ist dabei der 10er-EMA im Stundenchart, wo Korrekturen immer wieder direkt auslaufen und ein weiterer Kursanstieg folgt. Auch am heutigen Montag ist das Papier im jeweiligen Stundentief immer wieder am 10er-EMA nach oben abgeprallt und notiert aktuell bereits im Bereich von 19,70 Euro. Damit liegt die Zielmarke von 19,80 Euro nicht mehr weit entfernt. Der Stopp der Long-Position wird in den Gewinn auf 19,60 Euro hochgezogen.

Trading-Strategie: