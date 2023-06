DAX: Boden gefunden oder geht die Korrektur weiter?

Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der DAX rund 200 Punkte unter der 16.000-Punkte-Marke einzupendeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstagmorgen rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,1 Prozent höher auf 15,833 Punkte, berichtet die dpa.

Thomas Altmann, CFA bei QC Partners, schätzt die Lage am deutschen Aktienmarkt derzeit wie folgt ein: "Gestern gab es zwar bereits die ersten Käufer. Für eine Trendwende nach oben hat das jedoch nicht gereicht. Die große Frage lautet jetzt: Wann kommen Käufer in größerer Zahl in den Markt? Eine längere Verlustserie als aktuell gab es zuletzt im Februar 2022. Statistisch gesehen nimmt die Chance auf zumindest kurzfristig wieder steigende Kurse jetzt also rapide zu."