Deutschland will weiter keine Marschflugkörper an Ukraine liefern

VILNIUS (dpa-AFX) - Deutschland ist weiterhin nicht bereit, der Ukraine die gewünschten Marschflugkörper vom Typ Taurus zu liefern. "Zu den Langstreckenwaffen will ich noch mal sehr deutlich sagen, dass wir da nach wie vor zurückhaltender Position sind, übrigens genauso, wie unsere amerikanischen Partner", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag bei seinem Besuch in Litauen. "Da hat sich an unserer Einschätzung nichts geändert im Augenblick."

Die Ukraine hatte Ende Mai die Lieferung der Marschflugkörper Taurus mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern bei der Bundesregierung beantragt. Ein Grund für die Skepsis der Bundesregierung ist, dass mit diesen Waffen bis weit auf russisches Territorium geschossen werden könnte. Die Ukraine versichert allerdings, dass sie die Waffen der westlichen Verbündeten nicht auf russisches Gebiet abfeuern würde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte gestern zu seinem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden gesagt, dabei sei auch über Waffen mit längeren Reichweiten gesprochen worden. Das Weiße Haus wiederum machte in einer Pressemitteilung zu dem Gespräch keine Angaben zu dem Thema./mfi/DP/nas