(neu: Montag wohl keine Ergebnisse mehr)



BERLIN (dpa-AFX) - Im Ringen der Koalition um das Heizungsgesetz sind unter wachsendem Zeitdruck auch die Fraktionsspitzen einbezogen worden. Wichtige Punkte seien noch offen, für Montagnachmittag war daher ein Treffen der Verhandlungsgruppe mit den Fraktionsspitzen angesetzt worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Es galt zuletzt aber als eher unwahrscheinlich, dass noch am Montag Ergebnisse verkündet werden.

Am Wochenende hatte es Verhandlungen auf Ebene von Fraktionsvizes von SPD, FDP und Grünen zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) - dem sogenannten Heizungsgesetz - gegeben. Die drei Partner strebten eine Verständigung bis zum Beginn der neuen Woche an, hieß es. Der bisherige Gesetzentwurf muss dann umgeschrieben werden. Die Ampel strebt an, dass das GEG noch vor der Sommerpause, die nach dem 7. Juli beginnt, vom Bundestag verabschiedet wird.