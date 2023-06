INVENIO Real Estate Immobilienfirma aus Bayern begeistert Kapitalanleger in ganz Deutschland (FOTO)

Neuburg an der Donau (ots) - Gute Anlagemöglichkeiten sind heute immer mehr

gefragt. Es sollte ein sicheres Investment sein, das gleichzeitig ordentliche

Renditen abwirft. Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf sind die

Geschäftsführer der INVENIO Real Estate GmbH, die ihre Kunden beim

Vermögensaufbau durch Immobilien unterstützen. Wir haben sie in unserem

Interview gefragt, welche Anlagestrategie sie verfolgen.



Der Immobilienmarkt ist in der Krise. Wer glaubte, dass die Preisentwicklung

grundsätzlich einem steigenden Pfad folgt, muss nun erkennen, dass es manchmal

auch abwärts geht. Ein Vermögensaufbau für die Altersvorsorge ist für viele ohne

Immobilien aber kaum denkbar. Was muss ein Anleger beachten, der jetzt eine

sichere Kapitalanlage sucht? "Der Markt war stark überhitzt und eine Korrektur

durchaus nötig", sagen Johannes Wiedemann und Mathias Roßkopf von der INVENIO

Real Estate GmbH. "Ein Haus in schlechter Lage" erzielt nun einen realistischen

Preis. Wer in A-Lagen in den Ballungsräumen investiert, ist von der Krise

übrigens kaum betroffen. Wenn hinter der Anlage zudem eine durchdachte Strategie

steht, sind nach wie vor hohe Renditen zu erwarten."