Barilla veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022 (FOTO)

Parma, Italien (ots) - Wohlbefinden von Mensch & Umwelt im Fokus



Barilla veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2022



- NACHHALTIGERE LIEFERKETTEN: Gemeinsame Projekte mit 9.000 landwirtschaftlichen

Betrieben für nachhaltigere und regenerative Agrarwirtschaft.

- RECYCELBARE VERPACKUNG: 100 % der weltweit eingesetzten Verpackungen sind für

das Recycling konzipiert.

- NACHHALTIGERE PRODUKTION: Im Vergleich zu 2010 sanken die

Treibhausgasemissionen um 32 % und der Wasserverbrauch pro Tonne Endprodukt um

24 %.

- GESELLSCHAFTLICHES ENGAGEMENT: 3,2 Millionen Euro eingesetzte Spendengelder

innerhalb eines Jahres, um den Zugang zu Lebensmitteln zu fördern.



Die Barilla-Gruppe, unter anderem bekannt durch die Marken Barilla, Wasa und

Mulino Bianco, hat ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2022

veröffentlicht. Seit mehr als 20 Jahren forscht das Unternehmen an effizienteren

und nachhaltigeren landwirtschaftlichen Praktiken und hält zudem langfristige

Verträge innerhalb der Lieferkette, die tausenden Landwirten Planungssicherheit

geben.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

" Im Einklang mit dem Unternehmens Purpose "The Joy of Food for a Better Life"investieren wir seit jeher in die Verbesserung unserer Produkte. Fast 500Produkte wurden seit 2010 bezogen auf ihre Nährwerte überarbeitet und rund 40Produkte kamen im letzten Jahr neu auf den Markt ", so Claus Butterwegge,President Region Central Europe. "Ziel dabei ist es, die CO2-Emissionen und denEnergie- und Wasserverbrauch in der Produktion zu verringern, nachhaltigereLieferketten zu fördern und die Verpackungen so zu gestalten, dass sierecycelbar sind. So sind bereits 100 % der weltweit eingesetztenKartonverpackungen der Barilla-Gruppe für das Recycling konzipiert, wodurchjedes Jahr 160 Tonnen überflüssiges Plastik vermieden werden."Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht ist jetzt aufhttps://www.barillagroup.com/en/sustainability/report-2022/ (https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.barillagroup.com%2Fen%2Fsustainability%2Freport-2022%2F&data=05%7C01%7CJulia.bellinghausen%40mslgroup.com%7Cf774976e4ee7477c63a008db762c2b34%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C638233704312859432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rGV4tM%2BTCP2VI9OnuJao3IIg9zxgKkJvUlo6UJk74iA%3D&reserved=0) verfügbar.WIE BARILLA DIE LANDWIRTSCHAFT DURCH FÖRDERUNG NACHHALTIGER LIEFERKETTEN STÄRKT2022 war ein Schlüsseljahr für mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft beiBarilla: Mehr als 9.000 landwirtschaftliche Betriebe beteiligen sich anProjekten für eine nachhaltigere Landwirtschaft* . Langjährige Beziehungen mit