So profitieren Sie vom Heizen mit Wärmepumpe (FOTO)

Unterhaching (ots) - In den kürzlich veröffentlichten "Leitplanken der

Ampel-Fraktionen zur weiteren Beratung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)" wurde

die geplante Pflicht für das Heizen mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer

Energien neu definiert: Für bestehende Gebäude bzw. die Heizungsmodernisierung

wurde sie zeitlich um vier Jahre nach hinten verschoben und voraussichtlich ab

2028 als verpflichtend festgelegt. Für Neubauten in Neubaugebieten tritt diese

Vorgabe bereits ab 1. Januar 2024 in Kraft. Trotz des neuen Zeitplans und der in

den Leitplanken ergänzten Technologieoffenheit ist die Wärmepumpe nach wie vor

eine effiziente, ausgereifte, sofort einsetzbare und zukunftsfähige

Schlüsseltechnologie für die Wärmewende. Die Vorteile beim Heizen mit Wärmepumpe

sind vielfältig.



Wärmepumpen sind ideal für Neu- und Altbauten





Die Nutzung von Wärmepumpen ist heute in nahezu allen Gebäudetypen möglich undsinnvoll - vom Einfamilienhaus bis zu Gewerbegebäuden, sogar im unsaniertenAltbau. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (https://blog.innovation4e.de/2021/05/20/wie-schaffen-wir-mehr-waermepumpen-im-bestand/) hat mitseinen Felduntersuchungen von Wärmepumpenanlagen im Laufe der letzten 20 Jahregezeigt, dass es möglich (und notwendig) ist, Wärmepumpen ökologisch undökonomisch erfolgreich in Bestandswohngebäuden einzusetzen.Umstieg auf Wärmepumpe auch ohne Haussanierung möglichDie Umrüstung auf eine Wärmepumpe in Bestandsgebäuden ist technisch einfachermöglich als häufig angenommen. Denn mit modernen Wärmepumpensystemen, wie derDaikin Altherma 3 H HT, können Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C erreichtwerden - bei minus 15 °C Außentemperatur. Aufgrund dieser hohenVorlauftemperaturen können in Wohngebäuden oft sogar die bestehenden Heizkörperweiterhin genutzt und an die Wärmepumpe angeschlossen werden oder es müssenlediglich einzelne Heizkörper ausgetauscht werden. Eine umfangreiche Sanierungdes Hauses (z.B. eine zusätzliche Wärmedämmung) ist in vielen Fällen nichtnötig.Autonomes Heizen mit höchster EffizienzDer Stromverbrauch einer Wärmepumpe ist verhältnismäßig gering. Denn die durchdie Wärmepumpe gewonnene Wärmeenergie setzt sich aus bis zu 75 % ErneuerbarerEnergie (je nach Bauart aus der Luft, der Erde oder aus dem Grundwasser), diejedem kostenlos zur Verfügung steht, und aus lediglich 25 % Strom (alsAntriebsenergie) zusammen. Den benötigten Strom verbraucht die Wärmepumpeäußerst effizient: Aus 10 kWh regenerativem Strom kann eine Wärmepumpe - beieiner Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4,0 - 40 kWh Wärmeenergie erzeugen. Mitanderen Worten: Die Wärmepumpe steigert die eingesetzte Energie um das 4-fache.Dadurch können im Vergleich zu konventionellen Systemen die Betriebskostengesenkt werden. In Kombination mit einer hauseigenen Photovoltaikanlage könnendie Stromkosten zusätzlich minimiert und ein von schwankenden Strompreisenunabhängiges Heizen ermöglicht werden.Großes CO2-EinsparungspotenzialAuch unter dem Aspekt des Einsparungspotenzials von CO2-Emissionen überzeugt dieWärmepumpentechnologie. Im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen kann miteiner Wärmepumpe der CO2-Ausstoß um 30 - 40 % verringert werden. Wird eineWärmepumpe mit Ökostrom oder Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlagebetrieben, kann sogar CO2-neutral geheizt werden.Wärmepumpen sind leise und kompaktNeueste Wärmepumpen-Generationen haben deutlich geringere Schallleistungen alsihre Vorgänger. Mit nur 35 db(A) (gemessen in drei Metern Entfernung) sindmoderne Außengeräte wie die Daikin Altherma 3 H HT besonders geräuscharm und miteinem Geräuschpegel in einer Bibliothek vergleichbar, in der geflüstert wird.Somit eignen sich moderne Wärmepumpen sowohl für kleine Grundstücke als auch fürdichtbesiedelte Wohngebiete.Der optimale Wärmeerzeuger für mehr Klimaneutralität und UnabhängigkeitInsgesamt zeigt sich: Die Wärmepumpe ist ein technologisch ausgereiftesAllround-Talent und kann in vielen unterschiedlichen Gebäudetypen soforteingesetzt werden. Wenn es um klimafreundliches und unabhängiges Heizen geht,ist die Wärmepumpe DIE Technologie.