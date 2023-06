CGN stellt auf einer Pressekonferenz in Frankreich globalen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung vor

PARIS, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die China General Nuclear Power Group („CGN") (003816. SZ) kündigte auf einer Pressekonferenz in Paris am Morgen des 23. Juni die Veröffentlichung ihres Berichts zur nachhaltigen Entwicklung 2023 an. Ziel ist es, die Bemühungen von CGN bei der Umsetzung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, der Wahrnehmung der sozialen Verantwortung und des Umweltschutzes weltweit zu verbreiten.

Der Bericht wurde in drei Sprachen präsentiert: Chinesisch, Englisch und Französisch. An der Veranstaltung nahmen mehrere namhafte Persönlichkeiten teil, darunter Jean Philippe Dugoin-Clément, Vizepräsident des Regional Council of Île-de-France (Paris); Bernard le Guen, Vizepräsident für internationale Kernenergieprojekte bei Électricité de France (EDF); Jan Noterdaeme, Mitbegründer von CSR Europe (CSRE); Michel Derdevet, außerordentlicher Professor und Dozent an Sciences Po und Professor am College of Europe; Guillaume Moukala Same, Wirtschaftsforschungsanalyst beim Pariser Thinktank Asterès; Li Wenguo, Generalsekretär der France-China Chamber of Commerce and Industry; Li Li, Direktorin bei CGN; Vertreter der von China finanzierten Institutionen in Frankreich, internationale Partner der Gruppe; Journalisten führender Medien, um nur einige zu nennen.