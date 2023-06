Die noch nicht erschlossenen Vorteile der Altersvorsorge der 3. Säule in der Schweiz -- IWP

Einer der wichtigsten Vorteile der 3. Säule, insbesondere der Säule 3a, ist die Möglichkeit von Steuerabzügen. Die Beiträge zur Säule 3a können von der Einkommenssteuer abgezogen werden, was zu erheblichen Steuereinsparungen führt. Durchschnittlich können Einzelpersonen zwischen 1.500 CHF und 3.500 CHF pro Jahr sparen. Diese Steuervorteile sind ein hervorragender Anreiz, für den Ruhestand zu sparen und gleichzeitig die Gesamtsteuerlast zu senken.

SCHWYZ, Schweiz, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die Planung für den Ruhestand ist entscheidend, um finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit im Alter zu gewährleisten. In der Schweiz stützt sich das Rentensystem auf drei Säulen, wobei die Vorsorge der 3. Säule eine wichtige Rolle beim Sparen für die eigene Zukunft spielt.

Sowohl Säule 3a als auch Säule 3b bieten Einzelpersonen die Möglichkeit, ihre Beiträge in Wechselfonds, ETFs und Wertpapiere zu investieren. Diese Flexibilität ermöglicht es dem Einzelnen, sein Portfolio so zu gestalten, dass es seiner Risikobereitschaft und seinen Anlagezielen entsprechend maximale Erträge erzielt. Im Laufe der Zeit kann der Rentenfonds vom Kapitalwachstum und Zinseszins profitieren und so zum Aufbau eines beträchtlichen Sparguthabens für den Ruhestand beitragen.

Die Renten der Säule 3a und der Säule 3b bieten einen unterschiedlichen Grad an Zugänglichkeit. Mit der Säule 3a können Sie unter bestimmten Bedingungen wie Pensionierung, Invalidität oder Erwerb von Wohneigentum auf die Gelder zugreifen. Die Säule 3b hingegen bietet völlige Freiheit, die es dem Einzelnen erlaubt, die Gelder jederzeit für jeden Zweck zu verwenden. Diese Flexibilität macht die 3. Säule zu einem idealen Sparmodell nicht nur für den Ruhestand, sondern auch für die höhere Bildung oder den Vermögensaufbau.

Beide Arten von Renten der 3. Säule können bei einem Wegzug aus der Schweiz abgehoben oder bei einem Wegzug ins Ausland im Land belassen werden. Diese Mitnahmefähigkeit stellt sicher, dass die angesammelten Ersparnisse nicht verloren gehen und weiter wachsen können, egal wohin man geht. Darüber hinaus bieten sowohl die Säule 3a als auch die Säule 3b die Möglichkeit einer Kapitalgarantie, die Investitionen vor Marktrisiken schützt und ein gewisses Maß an Sicherheit gewährleistet.

Die Vorteile der 3. Säule in der Schweiz sind zahlreich. Diese Renten bieten Steuervorteile, Anlagemöglichkeiten, finanzielle Flexibilität und Mitnahmefähigkeit. Bei der Prüfung der verfügbaren Optionen und der Anpassung einer Lösung an die spezifischen Bedürfnisse kann die Beratung durch ein erfahrenes Team von unschätzbarem Wert sein. Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung und nutzen Sie die Vorteile, die Ihnen die 3. Säule bietet, um sich eine erfolgreiche Zukunft zu sichern.

Imperial Wealth Planning GmbH

KONTAKT: James Austin

Tel.: +41 (0) 55 416 26 46

E-Mail: team@iwp.ch

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-noch-nicht-erschlossenen-vorteile-der-altersvorsorge-der-3-saule-in-der-schweiz--iwp-301863182.html