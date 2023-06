BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Der Zyklus in der Energiewende stecke immer noch in einer Frühphase, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Montag vorliegenden Studie. Der damit in Zusammenhang stehende Bedarf an zusätzlichem Metall sei immens./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2023 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 58,76EUR gehandelt.