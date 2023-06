Unionsfraktion macht Druck bei Zeitplan für 'Heizungsgesetz'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion dringt auf eine zügige Einigung der Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP zum sogenannten Heizungsgesetz. Die Anhörung unter anderem zum Gebäudeenergiegesetz solle am Montag kommender Woche stattfinden, schlägt die CDU/CSU-Fraktion in einem Antrag vor - aber nur, wenn die konkreten Änderungen unter anderem am "Heizungsgesetz" bis 12 Uhr an diesem Mittwoch vorlägen. Einen entsprechenden Antrag reichte die Fraktion für eine Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie an diesem Dienstag ein.

Der von der CDU/CSU eingeforderte Zeitplan wäre de facto nicht zu halten, da Vertreter der Ampel-Partner SPD, Grüne und FDP am Montag immer noch um Details rangen - allerdings ist auch zu erwarten, dass die Regierungsfraktionen den Antrag ablehnen. Der ursprüngliche Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) soll überarbeitet werden - wie genau, hat die Koalition aber nur in groben Zügen vereinbart.