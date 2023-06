Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85878 (0,85479) britische Pfund, 156,41 (155,84) japanische Yen und 0,9737 (0,9773) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1924 Dollar gehandelt. Das waren 3 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he

Die türkische Lira steht unterdessen weiter unter Druck. Sie sank zu Euro und Dollar auf Rekordtiefs. Die Leitzinsanhebung um 6,5 Prozentpunkte am Donnerstag hat nicht zu einer Stabilisierung der Lira geführt. Nach Einschätzung vieler Ökonomen ist die Anhebung angesichts der hohen Inflation zu niedrig ausgefallen. Laut Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann hat man nach dem personellen Neuanfang in der Notenbank eine einmalige Chance verpasst.

"Es braut sich ein konjunkturelles Unwetter zusammen", kommentierte Andreas Scheuerle, Volkswirt bei der Dekabank. "Die Unternehmen spüren in ihren Auftragsbüchern immer deutlicher die Bremsspuren der restriktiven Geldpolitik hierzulande, aber auch bei wichtigen Handelspartnern Deutschlands." Laut Jens-Oliver Niklasch, Analyst Landesbank Baden-Württemberg, befindet sich Deutschland mitten in einer Rezession. "Eine Konjunkturerholung rückt einstweilen in weite Ferne."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag wenig verändert bei 1,09 US-Dollar notiert. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0911 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0918 (Freitag: 1,0884) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9159 (0,9188) Euro.

