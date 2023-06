Polyplastics kündigt kommerzielle Verfügbarkeit der Serie DURACON (R) POM PM für die Medizinbranche an

Auf dem Markt für medizinische Geräte verlangen Hersteller und Endverbraucher hochwertige Materialien von zuverlässigen Anbietern. Polyplastics beliefert den Medizin- und Gesundheitsbereich seit Jahrzehnten mit seinem hochreinen TOPAS (R) COC (zyklisches Olefin-Copolymer). Als weltweit führender POM-Hersteller erweitert Polyplastics nun sein Portfolio für medizinische Anwendungen um die PM-Serie und plant, das Materialangebot für den Medizin- und Gesundheitsmarkt zu vergrößern.

Zu den beiden Acetal-Typen von Polyplastics gehört der Standardviskositätstyp PM09S01N, der die von POM erwarteten zuverlässigen mechanischen Eigenschaften sowie die Formbarkeit bietet. Darüber hinaus wird eine hochfließende Sorte, PM27S01N, die Wandausdünnung, Miniaturisierung und Gewichtsreduzierung medizinischer Geräte ermöglichen, die immer komplexer und hochfunktionaler werden.

Diese Qualitäten erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Hersteller von Medizinprodukten und sind für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. den Kontakt mit Arzneimitteln und deren Verabreichung, geeignet. Beide Klassen erfüllen die Anforderungen des Weltmarktes, einschließlich ISO 10993 und USP Klasse VI Biokompatibilität/Zytotoxizität, FDA Drug Master File (DMF; Arzneimittelstammdatei) und Device Master File (MAF; Gerätestammdatei) sowie EU 10/2011 und FDA Lebensmittelkontakt 21 CFR 177.2470. Die Materialien können unter Heißdampf- und Ethylenoxid (EtO)-Sterilisationsbedingungen sterilisiert werden.

Die PM Serie hält strenge Qualitätsmanagementsysteme ein, einschließlich der Konformität mit dem medizinischen Standard VDI 2017 für Kunststoffe. Außerdem bietet sie eine vollständige Rückverfolgbarkeit von Prozessen und Produkten sowie ein Produktionsmanagement auf der Grundlage der GMP-Grundsätze.

Bitte besuchen Sie: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/12.html

*DURACON (R) ist eine eingetragene Marke der Polyplastics Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern.

*TOPAS (R) ist eine eingetragene Marke der TOPAS Advanced Polymers GmbH in Deutschland, den USA und anderen Ländern.

Informationen zu Polyplastics:

Polyplastics Co., Ltd. ist ein weltweit führendes Unternehmen, was in der Entwicklung und Produktion von Thermoplasten tätig ist. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC und LFT. Das Unternehmen hat den größten globalen Marktanteil bei POM, LCP und COC. Dank mehr als 50 Jahren Erfahrung wird das Unternehmen von einem starken globalen F&E-Netzwerk sowie durch Produktions- und Vertriebsressourcen unterstützt, die in der Lage sind, fortschrittliche Lösungen für einen sich ständig wandelnden globalen Markt zu entwickeln.

