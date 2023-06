BRANDmate 2023 B2B-Networking-Event setzt neue Maßstäbe / Über 750 Teilnehmer auf dem Branchentreff in Offenbach / Hochkarätige Namen und informatives Programm (FOTO)

Nürnberg (ots) - Ausgelassene Stimmung, begeisterte Gäste und Aussteller,

inspirierende Gespräche und Networking bis tief in die Nacht: Die zweite

BRANDmate hat als Event und Marken-Festival rund um Kooperationen, Partnerships

und Licensing neue Maßstäbe gesetzt. Mehr als 750 Teilnehmer von rund 330

Unternehmen kamen am 21. und 22. Juni zu einem Get-Together der Extraklasse in

Offenbach zusammen und nutzten die Veranstaltung als branchenübergreifende

Plattform für Austausch und Vernetzung. Ob Markeninhaber oder Lizenznehmer,

Retail oder Marketing - Dank der Matchmaking-Funktion auf der Event-Webseite

konnten alle Teilnehmenden bereits im Vorfeld der Veranstaltung miteinander in

Kontakt treten und vereinbarten mehr als 2.800 Speeddating-Termine. Auf der

BRANDmate traf man sich dann persönlich, tauschte sich in entspannter Atmosphäre

aus und entwickelte neue Geschäftsideen. Bei der offiziellen BRANDmate-Party

ließen die Gäste am Mittwochabend mit Live Band, DJ, Buffett und Drinks den

ersten Tag ausklingen.



Starke Brands vor Ort