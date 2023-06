Abfahrt aus dem Hafen von Las Palmas - OMODA tritt in eine neue Phase seiner Globalisierungsstrategie ein

MADRID, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Am 21. Juni reihte sich die erste Charge der OMODA 5 im Hafen von Las Palmas auf, von wo aus OMODA den Verkaufsstart in Spanien mit großer Zuversicht antreten und sich langsam auf den europäischen Markt vorarbeiten wird. Sie werden die Marke OMODA vorantreiben, um die Globalisierung in der Zukunft zu beschleunigen, und damit eine neue Reise für OMODA in Richtung Globalisierung antreten.

Die Marke OMODA stützt sich auf die Vorteile der weltweit führenden Technologie des Cherys aus 26 Jahren Entwicklungsarbeit, der umfassenden Vernetzung der sechs wichtigsten F&E-Zentren weltweit und des weltweit führenden industriellen Kettensystems. Die Marke OMODA fertigt jedes qualitativ hochwertige Produkt im Rahmen eines weltweit einheitlichen Standards und verbessert kontinuierlich den Vorsprung von OMODA bei der erfolgreichen Erschließung der ausländischen Märkte, was bei Kunden in Mexiko, der Türkei, Australien und in weiteren Ländern und Regionen für deren Gunst und Anerkennung sorgt.

Im Jahr 2023 wird die Marke OMODA die Globalisierung mit Vollgas vorantreiben und ihr Auslandsgeschäft auf Dutzende von Ländern/Regionen weltweit ausdehnen. Durch die Integration der Bedürfnisse der weltweiten Nutzer, der weltweit führenden technischen Stärke und des globalen Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards wird OMODA den wichtigen Knotenpunkt nutzen, um in der neuen Ära einen neuen globalen Weg einzuschlagen.

Als Automarke mit weltweiter Fertigung in Zusammenarbeit mit den Nutzern wird die Globalisierung der Marke das Markenimage und die Position von OMODA auf dem internationalen Markt weiter stärken.

