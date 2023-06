Der Bericht, der vom Jiangsu Center of CEIS herausgegeben wurde, nutzt Informationstechnologie, um Daten der Mainstream-Medien im In- und Ausland zu analysieren. Er präsentiert ein umfassendes dreidimensionales Bild der Stadt Suzhou im globalen Cyberspace und ihrer Kommunikationscharakteristika, das eine Reihe von Gegenmaßnahmen für Suzhou enthält, um die internationale Kommunikationskapazität zu stärken, das Image der Stadt im globalen Cyberspace zu verbessern und das „schönste Fenster" weiter auszubauen, um der Welt Chinas Modernisierung zu präsentieren.

Das Sub-Forum über die Zukunft der intelligenten Medien war ein wichtiger Teil der 2023 Global AI Product & Application Expo, die am 25. Juni in Suzhou eröffnet wurde.

PEKING, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Vertreter von Medien, Universitäten und Think Tanks trafen sich am 25. Juni auf einem Medien-Sub-Forum in Suzhou, der ostchinesischen Jiangsu-Provinz, um sich darüber auszutauschen, wie man die internationale Kommunikationskapazität verbessern und das Image und den Einfluss der Städte im Zeitalter der Smart Media steigern kann.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer