MDJM kündigt den Erwerb und die Renovierung von zwei neuen Hotelimmobilien im Vereinigten Königreich als Teil seiner Globalisierungsstrategie an

Fernie Castle liegt versteckt in einem 17 Hektar großen, zauberhaften Waldgebiet in Fife, Schottland. Es ist ein fesselndes Zeugnis von 670 Jahren Geschichte und bietet ein einzigartiges Erlebnis. Die Gäste können die unberührte Schönheit eines Urwalds und eines ruhigen Sees erkunden, wo die Tierwelt ungestört gedeiht. Dort stehen drei seltene London-Platanen, die über 900 Jahre alt sind und von einer reizenden Familie roter Eichhörnchen bewohnt werden. Der Schlossturm, der private See, das alte Iglu und sogar ein Baumhaus, das auf der Spitze von sechs hoch aufragenden Platanen thront, erinnern an den aristokratischen Glanz der Vergangenheit. Nach Abschluss des Erwerbs und der Renovierung durch MDJM steht Fernie Castle nun für Hochzeiten mit bis zu 180 Gästen zur Verfügung. Wir sind überzeugt, dass die Liebe zum Detail für ein Erlebnis sorgt, bei dem Geschichte, Eleganz und Service zusammenkommen, um den Traum von einer romantischen Schlosshochzeit zu erfüllen.

Das im Herzen von Torquay im Südwesten Englands gelegene Robin Hill Hotel verführt seine Gäste mit seinem Vintage-Boutique-Charme und bietet eine wunderbare Mischung aus Nostalgie und Eleganz. Das ganz und gar englische Hotel weckt die Nostalgie vergangener Zeiten und ist ein friedlicher Rückzugsort, der nur einen kurzen Spaziergang von der Strandpromenade, dem Hafen und zahlreichen Restaurants entfernt ist. Das Robin Hill Hotel blickt auf eine lange und reiche Geschichte zurück und strahlt ein künstlerisches Flair aus, das anspruchsvollen Gästen ein besonderes Erlebnis bietet. Vom exquisiten Frühstücksangebot und dem ruhigen Garten bis hin zur einladenden Bar und der lichtdurchfluteten Bibliothek verbindet das Hotel nahtlos britische Klassiker mit modernen Annehmlichkeiten. Das macht es zu einem Reiseziel, das seine Gäste in eine traditionellere Zeit zurückversetzt.